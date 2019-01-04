Театр эстрады приглашает зрителей вместе отпраздновать Рождество и старый Новый год

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Рождества Молодежный театр эстрады приглашает зрителей на шоу-программу "Ночь перед Рождеством". 4, 5 и 6 января концертный зал превратится в колоритную славянскую деревню с песнями, танцами и Колядой, сообщили БЕЛТА в театре.
По режиссерской задумке программа гармонично соединяет традиции и современность: народные обряды и современный бит, актуальные шутки и яркие сюжетные зарисовки с интересными деревенскими персонажами. На сцене вместе с актерами будут колядовать и известные исполнители: Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ольга Плотникова, ансамбль "Верасы", шоу "Аллюр", Инга Киселева, группы ByCity и "PROвокация", балет театра Fusion, солисты Национального центра музыкального искусства им. В.Мулявина и другие.
11, 12 и 13 января театр приглашает на новогоднюю сказку для взрослых. Встречать старый Новый год зрители будут вместе Инной Афанасьевой, Гюнешь, Алексеем Хлестовым, Викторией Алешко, Искуи Абалян, Жанет, Еленой Гришановой, рок-фольк-дуэтом "Пиво вдвоем", шоу-театром Т.Пановой "Хвілінка" и другими белорусскими артистами.
Завершит январь самый теплый концерт зимы - эстрадное шоу "С...нежный концерт". В холодный зимний вечер 31 января известные артисты подарят зрителям тепло своего творчества.-0-
Фото Молодежного театра эстрады
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