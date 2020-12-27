Театр эстрады принимает участие в благотворительной акции "Наши дети"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады принимает активное участие в благотворительной акции "Наши дети" и приглашает на свое новое представление - новогоднюю квест-сказку "Приключения в Снеговичной стране", которая проходит на площадке административного комплекса на проспекте Победителей, 14. Об этом БЕЛТА сообщил директор театра Сергей Медведев.

"На протяжении многих лет мы с удовольствием принимаем участие в доброй акции "Наши дети". Приглашаем на представления детей из неблагополучных, опекунских, приемных и многодетных семей, детских интернатных учреждений, детей с ограниченными возможностями. Стараемся сделать так, чтоб праздник был у каждого, - рассказал Сергей Медведев. - В этом году мы представили новый новогодний проект - квест-сказку "Приключения в Снеговичной стране", премьера которой состоялась 24 декабря. Сказка будет идти каждый день до 5 января".

Новогодняя квест-сказка "Приключения в Снеговичной стране" - это новый формат новогоднего представления, где дети становятся его непосредственными участниками. "Зрителей ждет Снеговичная страна веселых снеговиков и ее самые озорные жители - снеговики Морозка, Зябушка и Холодик, с которыми дети обязательно подружатся и узнают их самый важный секрет: почему в Снеговичной стране снеговики никогда не тают. Вместе с этими смешными зимними персонажами зрители отправятся в сказочное путешествие, где благодаря подсказкам Дедушки Мороза и Снегурочки разгадают загадку "Холодного сердца" и узнают, неужели у всех волшебников оно такое холодное. По пути им встретятся Зимушка-зима, холодная Вьюга и Морозный узор", - добавили в театре.

На протяжении всего представления дети будут разгадывать загадки, разбираться в сложных лабиринтах, хитроумных играх, танцевать, играть с большими мячами, а главное - узнают важную новогоднюю тайну. Оказывается, у Нового года тоже есть сердце - это любовь всех людей на планете, это новогоднее чудо, подарки и песни. Также всех гостей праздника ждет селфи-музей с красивыми праздничными фотозонами и ростовыми персонажами, чтоб сохранить чудесные моменты праздника на память.

На сцене Театра эстрады можно увидеть еще одну премьеру для детей. Это новогодний детский мюзикл "Волшебное зеркало", который проходит до 7 января.-0-

Фото театра эстрады