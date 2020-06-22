Театр эстрады присоединился к акции "Мастера искусств - труженикам села"

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады представил труженикам села шоу-программу "Estrada.by", сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе.

"Театр эстрады ведет активную работу с самыми различными категориями зрителей. На протяжении каждого творческого сезона особое внимание уделяет гастрольной деятельности и представлению своего репертуара в самых различных населенных пунктах страны. Поэтому мы с удовольствием приняли приняли участие в акции "Мастера искусств - труженикам села", организованной при поддержке Министерства культуры, - рассказали в концертном отделе. - Сегодня артисты шоу "Аллюр" встретились с работниками филиала "Фалько Агро" агрокомбината "Дзержинский" и представили яркое шоу "Estrada.by", которое включает в себя полюбившиеся композиции звезд белорусской эстрады".

Артистов Театра эстрады также можно будет увидеть в концертных программах, посвященных Дню Независимости. Кроме того, театр активно готовится к новому сезону, который стартует 17 сентября с традиционного гала-концерта "Открытие сезона". Артисты обещают порадовать своих поклонников премьерами, а также ждут всех на праздничном трибьют-шоу "Mama Mia", которое состоится 14 октября на сцене Дворца Республики и будет посвящено Дню матери.

"Афиша Театра эстрады расписана до января, билеты на программы можно купить уже сейчас", - добавили в концертном отделе.-0-