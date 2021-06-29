Театр эстрады продлил показ популярных программ

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады по просьбам юных зрителей даст дополнительные показы любимых музыкальных сказок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Летние каникулы, пожалуй, самое важное время в жизни любого школьника. Это беззаботное время должно быть наполнено разными эмоциями и оставлять только позитивные и светлые воспоминания. Помимо игры в догонялки, чтения интересных книг и прогулок с друзьями, можно разнообразить лето своего ребенка и подарить ему незабываемое путешествие в сказочный мир Молодежного театра эстрады. Специально для наших маленьких зрителей мы продлеваем показ самых популярных и уже полюбившихся программ", - рассказали в театре.

Ребят 6 июля приглашают совершить веселую прогулку по стокгольмским крышам в музыкальной сказке "Тот самый Карлсон и Малыш". "14 июля музыкальный спектакль "Котовасия и Песостория" расскажет всем любознательным зрителям, существует ли все-таки дружба между кошками и собаками. 16 июля Театр эстрады представляет веселую сказку о маленьких сказочных человечках Ох и Ах, которые решили противостоять злой волшебнице Гаргамель. Зрителей ждет яркая музыкальная постановка, смешные сцены с переодеваниями, веселые песни и необычные костюмы", - добавили в концертном отделе.-0-