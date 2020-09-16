16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады в новом сезоне порадует премьерами шоу-программ, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер театра Иван Клещенко.

"Каждый новый сезон обязательно начинаем большим шоу, где зритель после долгого перерыва может увидеть своих любимых исполнителей, артистов Театра эстрады, услышать уже состоявшиеся хиты и новые песни, - рассказал Иван Клещенко. - Каждый год мы стараемся чем-то удивить зрителя и привнести в традиционный гала-концерт "Открытие сезона" новое дыхание и идеи. В этом году решили вспомнить лучшие номера из премьерных мюзиклов, которые зритель сможет увидеть и в новом сезоне. Будет много интерактива - это то, что всегда находит только положительный отклик, а в этот раз мы будем радовать зрителей подарками".

На сцене театра 17 и 18 сентября в "Открытии сезона" зритель увидит звезд белорусской эстрады. В концерте примут участие заслуженные артистки Беларуси Ольга Вронская и Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Гюнешь, Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, шоу "Аллюр", Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Шир, ансамбль "Верасы", Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович, Екатерина Медведева, Александр Саванец, Дмитрий Никитин, Алексей Гросс, Екатерина Муратова, группы ByCity и "PROвокация", Екатерина Шумская, Alen Hit, балет театра Fusion.

Новый творческий год подарит зрителям как давно полюбившиеся программы, так и премьеры. В сентябре, сразу за "Открытием сезона" Театр эстрады приглашает на шоу-программу "Вокруг света" (22 сентября), эстрадный караоке-спектакль "Сваты" (23 сентября), эстрадное шоу "Рассмеши любого" (24 сентября), эстрадное шоу "Мужчины на десерт" (30 сентября).

"Афиша октября также получилась очень насыщенной любимыми шоу и новыми праздничными программами, с которыми можно ознакомиться на сайте театра. 14 октября всех зрителей ждет большое трибьют-шоу мировых хитов "Mama mia", которое посвящено Дню матери и пройдет во Дворце Республики. Это отличная возможность порадовать любимых мам известными композициями групп АВВА, Queen, Далиды, группы "Чайф", Шер, Элвиса Пресли, Филиппа Киркорова, Кристины Агилеры, Гару, Аллы Пугачевой, Валерия Сюткина, ансамбля "Верасы", группы "Машина времени", - отметил режиссер театра.

В ноябре Театр эстрады представит новый мюзикл-детектив "Джек Потрошитель". Зрителям предстоит разгадать тайну XX века: кто же такой Джек Потрошитель? Это будет настоящее расследование с логической цепочкой событий и острым завораживающим сюжетом. "В репертуаре театра еще много событий самых разных жанров и тем. Афиша расписана вплоть до января", - добавил Иван Клещенко.-0-

Фото Театра эстрады