Театр имени М.Горького покажет историю современного Обломова

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера лирической трагикомедии "ОбломOFF" по пьесе Михаила Угарова состоится в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького 20 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Обломов - это классика. Но время идет, мы все меняемся, люди уже не такие, как в ХІХ веке, поэтому очень интересно поставить классику в новом формате и прочтении", - отметила режиссер-постановщик Мария Матох. По ее словам, Михаил Угаров проделал колоссальную работу, создав инсценировку по роману Гончарова, и расставил свои акценты, продиктованные уже современностью. "И, наверное, это созвучно и со мной, и с художественным руководителем постановки Борисом Луценко. Пьеса написана таким образом, что все развивается стремительно. Мне кажется, это очень похоже на нас: мы быстро живем, быстро любим, быстро ненавидим, - сказала режиссер. - Мы представим новый материал, и Обломова увидят другим - человеком думающим, способным сострадать, переживать, наделенного своей философией, который может остаться наедине с собой, чего многим из нас не хватает".

Работа над постановкой идет пятый месяц. "В составе постановочной группы спектакля как признанные мэтры белорусской сцены, так и молодые таланты. Хореографию поставила Виталина Бидюк. Молодой композитор Андрей Попков впервые сделал полное музыкальное оформление спектакля, а известный и опытный художник Вениамин Маршак разработал сценографию и костюмы. И, конечно же, нам помогает признанный мастер Борис Иванович Луценко. Мне кажется, наш творческий альянс принесет интересные творческие плоды", - добавила Мария Матох.

Один из исполнителей главной роли в спектакле Алексей Сенчило (Обломова будет также играть Сергей Савенков) описал своего героя как человека, который знает, кто он и чего хочет. "Мой герой стремится донести до людей мысль, что нужно оставаться самим собой. Люди и в ХІХ веке, и сейчас надевают на себя маски и прикрываются ими, ведь за ними проще существовать. Но правильнее оставаться преданным самому себе и своим принципам", - считает актер.

"ОбломOFF" - постановка по самой известной пьесе Михаила Угарова, который интерпретировал пресловутую "лень" Обломова как знак его избранности. В результате получилась пьеса о настоящем человеке, который предпочитает действию созерцание, всюду остается самим собой.-0-