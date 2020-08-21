Театр имени М.Горького рассказал о премьерах нового сезона

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени М.Горького состоялся сбор труппы по случаю открытия 88-го театрального сезона, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Труппа обсудила творческие планы, а также завершение ремонта на большой сцене.

В новом сезоне планируется поставить спектакль "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского и воссоздать спектакль по пьесе Жана-Франсуа Реньяра "Единственный наследник", режиссером-постановщиком которых является народная артистка Беларуси Ольга Денисова. Заслуженный деятель искусств Беларуси Валентина Еренькова представит "Трамвай "Желание" по пьесе Теннесси Уильямса. Зрители увидят и мюзикл "Граф Монте-Кристо" от художественного руководителя театра Сергея Ковальчика. Кроме того, в планах театра возобновить гастрольные поездки и принять участие в фестивалях.

Откликаясь на события в стране, Сергей Ковальчик подчеркнул: "Главная трибуна актера - это сцена, на которой он может и должен выражать свою гражданскую позицию, нести людям идеалы мира, гуманизма и добра".-0-