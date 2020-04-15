15 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя будет транслировать онлайн свои архивные спектакли. Первую постановку в таком режиме можно увидеть уже сегодня в 18.00, сообщили БЕЛТА в театре.

Сегодня зрители смогут посмотреть постановку "Паліяна". После трансляции все три действия на YouTube-канале театра будут доступны для просмотра 24 часа. "Каждый день в 18.00 до 30 апреля мы будем транслировать спектакли из архива театра на нашем YouTube-канале", - рассказали в Театре юного зрителя.

"Паліяна" - это история девочки-сироты, которая живет со своей тетей в маленькой комнате под крышей. Несмотря на все тяготы главная героиня радуется жизни настолько вдохновляюще, что даже самые последние пессимисты учатся у нее. Спектакль поставлен по роману американской писательницы Элинор Портер, который был опубликован в 1913 году.-0-