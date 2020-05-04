Театр юного зрителя весь май будет транслировать архивные спектакли онлайн

4 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя продолжит онлайн-показ спектаклей из своего архива по 31 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Все спектакли до конца мая отменяются, но мы продолжаем в этом месяце трансляцию онлайн постановок из своего архива. Каждая трансляция спектакля начинается в 18.00 на YouTube-канале театра, ссылка для просмотра доступна 24 часа с момента трансляции", - рассказали в театре.

Драматическая поэма "Майго юнацтва крылы" будет транслироваться сегодня и 22 мая, спектакль "Тарас на парнасе" покажут 5 и 19 мая, комедию "Мешчанін у шляхецтве" представят 6 и 21 мая. Трансляция спектакля "Палачанка" пройдет 7-го и 18-го, "Я бачу сонца" - 8-го, "Казка чароўнага лесу" - 9-го и 24-го.

Зрители смогут также увидеть постановки "Шытая лялька Рэгедзі Эн" 10 и 30 мая, "Лiса i вiнаград" - 11-го и 26-го, "Зацюканы апостал" - 12-го и 27-го, "Крыху пяшчоты" - 13 мая. Постановку Егора Легкина "Тэдзi" театр будет транслировать 14 мая. Сказка "Царэўна-жабка" для просмотра будет доступна 15-го и 29-го. 16 мая пройдет трансляция постановки "Дарога на Віфлеем", а "Таямніцу вялікага Гудвіна" можно увидеть 17-го и 28-го. Спектакль "Матылёк" покажут 20 и 25 мая, а театральную постановку "Палiяна" 23 и 31 мая.-0-