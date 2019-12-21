21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный театр кукол приглашает на премьеру спектакля "Дюймовочка", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"С сегодняшнего дня по 12 января в театре проходят показы новых и уже хорошо знакомых постановок: "Морозко", "Тутта Карлссон Первая и единственная", "Белоснежка". Поддержат праздничное настроение новогодние елочные представления, которые будут предварять каждый спектакль. Главным же подарком для юных театралов станет премьера. Впервые за 81-летнюю историю нашего театра в репертуаре появилась "Дюймовочка". В основе новой постановки - всем известная сказка Ганса Христиана Андерсена", - рассказали в учреждении.

Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Екатерина Ложкина-Белевич. "Дюймовочка" - это второй опыт сотрудничества режиссера из Санкт-Петербурга с минскими кукольниками. Столичные зрители уже смогли оценить ее постановку "Тутта Карлссон Первая и единственная", премьера которой состоялась в сентябре. Также над созданием нового спектакля работали художник-постановщик Марина Завьялова (главный художник Большого театра кукол Санкт-Петербурга) и композитор Леонид Павленок (лидер группы "НагУаль").

Специально для спектакля созданы оригинальные куклы и уникальный видеоряд, создающий особую атмосферу. В нем заняты артисты: Тимур Муратов, Любовь Клок, Дмитрий Рачковский, Илья Сотиков, Надежда Чеча, Дмитрий Чуйков.

Премьерные показы состоятся 22, 23 декабря и 3, 4, 11, 12 января.-0-