Театр кукол приглашает на премьеру спектакля "Мальчик, который плавал с пираньями"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный театр кукол представит 22 декабря премьеру спектакля "Мальчик, который плавал с пираньями", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"С 22 декабря по 7 января Белорусский государственный театр кукол представит свои самые яркие постановки и поддержит праздничное настроение новогодними елочными представлениями, которые будут предварять каждый спектакль. В частности, можно будет увидеть уже полюбившиеся публике спектакли "Белоснежка", "Морозко", "Красная шапочка". Однако главным подарком для маленьких зрителей и их родителей станет премьера, интригующая уже одним своим названием: "Мальчик, который плавал с пираньями". Новая постановка создана по мотивам одноименной повести современного английского писателя, лауреата премии имени Г.Х.Андерсена (часто называемой "Нобелевской премией для детских писателей") - Дэвида Алмонда. Книги британского автора переведены на десятки языков мира и одинаково любимы детьми и взрослыми", - рассказали в театре.

Над созданием сценической версии трудится поистине звездная постановочная группа, чьи спектакли отмечены Национальной театральной премией Беларуси и Российской национальной театральной премией "Золотая маска": режиссер-постановщик и автор инсценировки - главный режиссер Брестского театра кукол Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян, композитор Александр Литвиновский.

Специально для премьеры в цехах театра изготовили 40 уникальных кукол, бесчисленное количество визуальных объектов и оригинальную декорацию-трансформер. В спектакле заняты заслуженные артисты Беларуси Александр Васько и Владимир Грамович, Дмитрий Чуйков, Валерий Зеленский, Надежда Чеча, Тимур Муратов, Екатерина Трофимук, Илья Сотиков, Дмитрий Рачковский.

Премьерные показы спектакля "Мальчик, который плавал с пираньями" состоятся 22, 23, 28, 29 декабря и 6 января 2019 года в 11.00 и 14.00.

К слову, 22 декабря будет организована творческая встреча с переводчицей книги Дэвида Алмонда "Мальчик, который плавал с пираньями" Ольгой Варшавер (Москва). Все желающие смогут поделиться впечатлениями о премьере, поговорить о литературе и тонкостях работы переводчика.-0-