Театр "Лялька" готовит премьеру комедии "Пятрушка"

6 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский театр "Лялька" готовит к показу в новом, 36-м сезоне премьеру комедии "Пятрушка", сообщили журналистам на пресс-конференции в театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня прошла сдача спектакля, зрители его смогут увидеть 26 сентября. Постановка с Петрушкой построена по сюжетам традиционного русского народного театра и показывает истории из жизни персонажа-балагура. Его использовали для привлечения внимания и в роли зазывалы на фестивалях, ярмарках. Текст постановки адаптировался, выбирались моменты, которые можно показать ученикам средних классов. Одна из особенностей и сложностей постановки - разговаривать тонким голосом с помощью пищика. Специальный инструмент создает определенную тональность звука.

По словам режиссера Михаила Климчука, во время коронавируса появилась необходимость в спектаклях на открытом воздухе. Конечно, его можно показать и на сцене театра, но на открытом воздухе он будет более органичен, и тогда в представлении задействуют двух скоморохов-зазывал, будет и поэтическая преамбула к комедии. "Это балаган, там нет особой темы. В каждой сцене есть маленькая мысль, но ее, наверное, не каждый прочитает. "Пятрушка" - это веселый, задорный спектакль, чтобы люди смогли посмеяться и отвлечься", - отметил Михаил Климчук.

Народную комедию покажут актеры Сергей Толкач, Валерий Зимницкий, Евгений Гусев и Александра Бурдиловская. Художница постановки Софья Шахновскская, перевела текст на белорусский язык Людмила Симаненок.

В театре добавили: этой осенью труппа планирует съездить на гастроли в Белгород (Россия), Лепель, Городок, Полоцк, Глубокое, Шарковщину, Гомель и Брест. Коллективы из двух последних городов в ответ привезут свои постановки в Витебск. В этом году спектакль театра из города на Двине "Лялькі Ціма Талера, або Прададзены смех" номинирован на Национальную театральную премию.

В планах у кукольников в 36-м сезоне также отметить 75-летие заслуженного деятеля искусств Беларуси, худрука "Лялькі" Виктора Климчука. Также планируется подготовить новую постановку "Чарамара" по произведению эстонской писательницы Айно Первик. Премьера ожидается в феврале следующего года.

Театр продолжит создавать условия для зрителей с учетом пандемии. Прошлый сезон научил администрацию быстро адаптироваться к эпидситуации. В сезоне 2020/2021 "Лялька" сыграла 359 спектаклей, отметила свое 35-летие, театр провел во время "Славянского базара" "Кукольный квартал" с участием пяти коллективов из России. Впервые актеры витебского театра онлайн поучаствовали в международном фестивале и получили диплом.-0-

Фото Александра Хитрова