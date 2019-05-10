Театр оперы куньцюй представит в Могилеве постановку по мотивам легенд династии Тан

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Художественный коллектив Северного театра оперы куньцюй представит в Могилеве 13 июня постановку "Пионовая беседка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном драматическом театре.

"Пионовая беседка", ранее известная как "Сказание о возвращении души", является самой прославленной пьесой драматурга Тан Сяньцзу, основана на легендах династии Тан. Она была создана в 1598 году и описывает историю дочери чиновника Ду Линян, которая во сне полюбила простого студента Лю Мэнмэя, что перечило консервативным взглядам общества того времени. Героиня погибла от переживаний, превратившись в духа. В этом образе она отыскала любимого в реальности. Человек и дух полюбили друг друга, и девушка воскресла.

Для произведения характерны органичные, живые персонажи, детальное повествование.

Опера куньцюй - один из наидревнейших китайских театральных жанров, который считается матерью всех опер. В 2001 году она занесена ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Северный театр оперы куньцюй официально создан 2 июня 1957 года.

Гастрольный показ организован Китайским культурным центром Минска. Опера будет идти на сцене областного драмтеатра на китайском языке с русскими субтитрами.

Для могилевского зрителя это будет уже второе знакомство с искусством традиционной китайской оперы. В июне 2018 года Могилев с гастролями посещала Шеньчженьская театральная труппа китайских опер. Коллектив представил уникальные образцы национального культурного достояния Китая - оперу трех традиционных жанров (куньцюй, пинцзюй и пекинскую оперу).-0-