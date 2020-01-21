Театр танца Аллы Духовой TODES возвращается в Минск!

Премьера нового танцевального спектакля – "#Продолжение"!

"#Продолжение" - новая, яркая, удивительная программа для всех, кто мечтает испытать полный спектр удивительных эмоций, от страсти до восторга, от предвкушения до эстетического удовольствия.

"#Продолжение" - свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остается лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

"#Продолжение" - это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах.

В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.

"#Продолжение" - узнай, что же будет дальше...

11 апреля, 19:00, Дворец Республики (Большой зал).

Информационный партнер спектакля – Белорусское телеграфное агентство.-0-