Театрализованную экскурсию и выступления рыцарей подготовили в музее-заповеднике "Несвиж"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Радзивиллиада" проведут в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" 22 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист по организации мероприятий и рекламе НИКМЗ "Несвиж" Марина Тищенко.

"Подготовили увлекательную программу, которая пройдет как в залах дворца, так и во внутреннем дворике. На улице состоится фестиваль, посвященный культуре, воинским традициям и музыке XVI-XVIII веков. Гостей ждут выступления музыкальных и театральных коллективов, мастер-классы по танцам и историческому фехтованию, показательные поединки, демонстрация тактики боя и маневры отрядов, стилизованный рынок ремесленников. Кульминацией праздника станет реконструкция эпизодов военных кампаний", - рассказала Марина Тищенко.

Параллельно фестивалю анимационную программу организуют и во дворце. Посетители музея пройдут по Каминному, Золотому, Гетманскому, Охотничьему залам, в которых театрализованные экскурсии проведут "владельцы" Несвижа из разных исторических эпох. Например, Николай Христофор Радзивилл Сиротка расскажет о своем путешествии на Святую землю, Пане Коханку повеселит невероятными историями, а Мария Роза Браницкая откроет некоторые секреты княжеской кухни.

Завершится программа огненно-пиротехническим шоу.

Мероприятие проведут при поддержке Европейского союза и его международного проекта "Сохранение и адаптация наследия князей Радзивиллов для развития туризма в Кедайняй и Несвиже".-0-