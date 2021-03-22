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22 марта 2021, 09:27

Театральная неделя началась в Могилеве

Во время представления
Во время представления

22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Театральная неделя "M.@rt.контакт.by" по страницам Международного молодежного театрального форума М.@rt.контакт началась в Могилеве. Первым спектаклем стала постановка Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск) "Точки на временной оси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже второй год мы испытываем определенные трудности в организации фестиваля. Из-за пандемии в прошлом году мы вынуждены были отменить театральный фестиваль, ведь в нем должны были принимать участие театры из других стран. С 2006 года в нашем фестивале приняли участие коллективы из 22 стран. За это время было показано 237 театральных постановок, - отметил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок во время торжественного открытия. - В этом году Могилевский облисполком и администрация Могилевского областного драматического театра приняли решение поддержать добрую театральную традицию и дать возможность могилевским зрителям посмотреть постановки белорусских театров".

Начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок
Начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок

Как отметил Олег Стельмашок, в течение недели на сценах Могилевского драмтеатра свои постановки представят коллективы со всех уголков Беларуси и трех областных театров Могилевской области. "Все эти коллективы - постоянные участники нашего театрального фестиваля. Приятно, что в течение недели они будут дарить свое творчество нашим зрителям", - отметил начальник управления культуры облисполкома.

На театральную неделю в Могилев съехались творческие коллективы, известные в Беларуси и за рубежом: Республиканский театр белорусской драматургии (Минск), Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, Национальный академический драматический театр им. Я.Коласа (Витебск), Гомельский городской молодежный театр и три театра из Могилевского региона: Могилевский областной драматический театр, Могилевский областной театр кукол, Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).

Олег Стельмашок вручает грамоту облисполкома артисту театра Михаилу Романовскому
Олег Стельмашок вручает грамоту облисполкома артисту театра Михаилу Романовскому

21 марта прошел показ Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича. 22 марта Республиканский театр белорусской драматургии покажет спектакль "Шлюб з ветрам". 23 марта Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси представит на основной сцене постановку "Мещанская свадьба". В этот же день пройдет показ спектакля "Лиличка" Могилевского областного драматического театра на малой сцене учреждения культуры.

На следующий день зрителей будет ждать постановка Национального академического драматического театра им. Я.Коласа "Метро". 25 марта состоится показ спектакля "Сiняя-сiняя" Могилевского областного театра кукол. Гомельский городской молодежный театр 26 марта представит постановку "Дядя Ваня". Закроет театральную неделю постановка "Беда от нежного сердца" Могилевского областного драмтеатра 27 марта.-0-

Перед открытием театральной недели
Перед открытием театральной недели

Во время спектакля "Точки на временной оси" Могилевского областного театра драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича
Во время спектакля "Точки на временной оси" Могилевского областного театра драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича

Фото Олега Фойницкого

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