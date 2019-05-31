Театральные опен-эйр перформансы будут радовать минчан и гостей субботними вечерами все лето

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театральный проект "Без сцены" стартует в Минске 1 июня и продлится все лето до 31 августа включительно, оживляя историческую часть города яркими культурными событиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Еженедельно, по субботам в границах улиц Комсомольская - Революционная минчане и гости столицы смогут бесплатно и в опен-эйр формате знакомиться с миром классической драматургии и современного перформативного театра.
В проекте примут участие уличные театральные коллективы, площадные и молодежные театры, творческие объединения театральной направленности из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья.
Первое представление состоится уже 1 июня в 18.00.-0-
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