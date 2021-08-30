30 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Театральные встречи "Лялькін куФЭр" впервые пройдут в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном театре кукол.

"Театральные встречи пройдут с 6 по 12 сентября и соберут на одной площадке кукольников из Могилева, Минска, Гомеля, Молодечно и Бреста, - отметили в учреждении культуры. - Проект реализуется впервые и приурочен к юбилейной дате - открытию 45-го театрального сезона. Мы хотим, чтобы встречи стали настоящим праздником театрального искусства, ведь в их проведении принимают участие профессионалы, живущие сценой".

В программу театральных встреч вошли семь спектаклей. Это разножанровая подборка, рассчитанная как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Показы пройдут на сцене областного театра кукол, за исключением постановки "Пансион Belvedere". Ее организаторы перенесут в Могилевский областной драматический театр.

"Открытие мероприятия начнется в 17.30 на площадке перед кукольным театром. Гостей будут встречать живые статуи и музыканты известного могилевского коллектива Jazz City Band, - рассказали в учреждении культуры. - В холле развернется интерактивная выставка, посвященная театральным встречам "Лялькiн куФЭр". Здесь будут установлены небольшие "куфэрки" со сказочными персонажами внутри - кукольными героями спектаклей прошлых лет".

Программу театральных встреч откроет полюбившийся маленьким зрителям спектакль могилевского театра "Самый маленький самолет на свете". Организаторы встреч надеются, что такой формат понравится и зрителям, и участникам. В планах проводить встречи ежегодно и со временем вырасти до уровня республиканского фестиваля кукольных театров.-0-