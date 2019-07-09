"Театральные встречи" на "Славянском базаре в Витебске" откроет комедия московского театра

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комедия "Маленькое воскресное приключение" в исполнении актеров московского театра "Эрмитаж" откроет сегодня "Театральные встречи" международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа покажут 8 спектаклей коллективы из Беларуси и России. В первый день гостей вечера ждет новый авторский взгляд на пьесу "День отдыха" Валентина Катаева. Главному герою комедии "Маленькое воскресное приключение" предстоит найти важного чиновника, чтобы получить его резолюцию на документе. Но этот поиск обернется чередой нелепых случайностей, неожиданных встреч, подозрений и искренних чувств. Артисты театра погрузят зрителя в хорошо знакомую спешку и бесконечные метания современной жизни. 10 июля театр "Эрмитаж" подготовил спектакль "Стакан воды" французского драматурга Эжена Скриба. Зрители смогут понаблюдать за интригами английского двора и его тайнами.

Насыщенная программа "Театральных встреч" порадует и в последующие дни. Так, Национальный академический театра имени Янки Купалы покажет знакомую гоголевскую пьесу "Ревизор". Но действие спектакля из XIX века режиссер Николай Пинигин перенес в 1970-1980-е годы, а уездный город стал райцентром. Сатира Гоголя при таком повороте не оставит никого равнодушным. 12 июля зрителей вновь ждет Гоголь и его "Женитьба" в исполнении актеров драматического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга. Задушевная комедия "Кадриль" от продюсерского центра "М-АРТ" (Россия) также должна прийтись по вкусу поклонникам искусства мельпомены.

В последние три дня "Театральных встреч" сцена Коласовского театра будет принадлежать известному для витебского зрителя московскому Театру на юго-западе. Актеры подготовили драму "Кабала святош" Михаила Булгакова, трагифарс о человеческом одиночестве "Баба Шанель" и комедию "Даешь Шекспира" по пьесе английского классика "Два веронца". Разноплановые спектакли от российского коллектива смогут порадовать самого придирчивого зрителя.-0-