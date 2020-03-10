10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный театральный фестиваль "М.@rt.контакт" отменили в Могилеве. Об этом во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в стране, заявил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое решение было принято Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля. Это связано с тем, что в 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы вспышки коронавируса", - отметил Олег Стельмашок.

Отмена фестиваля связана с тем, чтобы не допустить распространения вируса в Беларуси. Как отметила заместитель главного врача Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай, для проведения фестиваля необходим дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий, которые требуют много времени, серьезной организационной подготовки и финансовых затрат.

Билеты, заранее приобретенные на постановки фестиваля, можно будет вернуть в кассу Могилевского областного драматического театра с 12 марта в течение месяца. Все остальные культурные мероприятия в городе будут проходить по плану.-0-