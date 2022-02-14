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14 февраля 2022, 14:37

Театральный форум "М.@rt.контакт" возвратится к первоначальному формату

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный театральный форум "М.@rt.контакт" пройдет в Могилеве в 15-й раз и возвратится к первоначальному формату. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в областном драматическом театре.

"В прошлом году "М.@rt.контакт" проходил как неделя белорусских театров: мы показали те спектакли, которые уже ранее участвовали в форуме, - рассказала главный режиссер учреждения культуры Татьяна Пацай. - В этом году возвращаемся к первоначальному формату фестиваля. Все спектакли, которые будут показаны, познакомят зрителей с лучшими постановками белорусской сцены. У нас участвуют лауреаты и призеры национальной премии, а также премьерные спектакли, которые занимали места на фестивалях и уже получили признание критиков и зрителей. Отдельный сюрприз организаторы готовят на открытие и закрытие фестиваля, которые будут проходить с участием могилевских артистов, студентов и волонтеров. Рассчитываем, что это будет очень интересное и зрелищное мероприятие".

Юбилейный "М.@rt.контакт" традиционно состоится с 21 по 27 марта. В его основную программу войдут 14 спектаклей. Участие в театральном форуме примут 11 творческих коллективов из Беларуси, Армении, Молдовы и России.

Форум откроется показом спектакля "Фальшивая нота" минского Театра-студии киноактера. Это психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. В 2021 году спектакль стал лауреатом VI Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия Беларуси" в номинации "Лучший спектакль драмы".

Минский Молодежный театр эстрады покажет мюзикл-детектив "Джек-потрошитель". Зрителю предстоит окунуться в настоящее расследование с логической цепочкой событий и острым завораживающим сюжетом, в процессе которого раскроется личность Джека-потрошителя. В 2021 году мюзикл-детектив также стал лауреатом Национальной театральной премии в номинации "Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл".

Зрители фестиваля увидят еще одного лауреата Национальной театральной премии, получивший награду за лучший спектакль драмы малой формы. Это хоррор в двух действиях по мотивам повести Николая Гоголя "Вий" Полесского драмтеатра (Пинск). В постановке тесно переплелись блистательный юмор, парализующий ужас и философские размышления о трагической неустроенности бытия и месте в нем маленького человека, борющегося с непреодолимыми обстоятельствами, ведущими его к гибели.

В числе участников фестиваля есть и могилевские театры. Так, областной театр кукол покажет сказку для взрослых сердец "Маленький принц", областной драмтеатр - трагикомическую историю о непростых взаимоотношениях мужчины и женщины "Отдай мое сердце" и спектакль "Тартюф", который пройдет на бобруйской сцене в областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

Полюбившийся фестивальной публике Коляда-театр из Екатеринбурга представит долгожданный спектакль "Раскольников", в котором герои Достоевского приближены к современности. Главный вопрос, который прозвучит со сцены: на что готовы пойти нынешние молодые люди, чтобы засветиться, прославиться, мелькнуть в новостях по телевизору или в интернете?

"Закроется театральный форум "М.@rt.контакт" показом спектакля "Княжна Мери" минского театрального проекта "ТриТформаТ". Это история о страстной любви, дружбе, предательстве и смерти. В спектакле прозвучит музыка известных исполнителей в живом исполнении заслуженного коллектива страны Президентского оркестра Беларуси.

По словам Татьяны Пацай, в специальную программу форума войдут творческие встречи и мастер-классы, показы спектаклей-участников молодежной творческой лаборатории. К примеру, учащиеся Могилевского колледжа искусств покажут зрителям музыкально-пластический спектакль по мотивам поэмы Алеся Казеко "Марыйка", а также продемонстрируют этюдные зарисовки к пьесе Алехандро Касона "Дикарь". Студенты режиссерского отделения Белорусского университета культуры и искусств представят пластический перфоманс "Василий Кандинский / Без запятых", основанный на творческом наследии русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского.-0-

Маркевич: "М.@rt.контакт" позволит каждому окунуться в атмосферу театрального творчества

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