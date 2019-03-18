Текстильное творчество мастеров Беларуси и России представят на фестивале в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет", приуроченный к празднованию Дня единения народов Беларуси и России, пройдет в Минске с 27 марта по 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.

Белорусско-российский проект демонстрирует творческие достижения мастеров, работающих с различными материалами художественного текстиля, и сохраняет национальные традиции текстильных видов искусства, их интеграцию в социально-культурной сфере. "Ничто так не объединяет славянские народы, как давние глубокие традиции женского рукоделия. Искусством лоскутного шитья, текстильной аппликации и кукол, старинных вышивок и ткачества издавна славились наши народы. Фантазийный язык творчества разных культур понятен всем, он сближает, притягивает и объединяет. Предки белорусов и россиян интуитивно находили цвет, символы, форму и предназначение как для обрядовых, так и для бытовых домашних вещей и одежды", - отметили в музее.

Сегодня профессиональные художники текстиля, мастера-ремесленники и любители умело вплетают традиции в современные произведения декоративно-прикладного искусства. У каждого автора своя неповторимая техника и манера исполнения. Сочетание традиционных и современных материалов делает работы эксклюзивными и живыми. "Основу экспозиции составят работы белорусских и российских авторов в технике лоскута, вышивки, гобелена и ткачества, росписи по ткани, валяния и текстильной куклы. Многогранное искусство художественного текстиля удивит разнообразием сюжетов и техник, тонкостью исполнения и широтой фантазии", - рассказали в музее.

Во время фестиваля пройдут выставки, мастер-классы, дефиле, творческие встречи. Так, в Музее истории театральной и музыкальной культуры организуют выставку произведений лоскутного шитья из собрания Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В Гостиной Владислава Голубка будут демонстрироваться текстильные работы современных якутских мастеров, а в Национальном центре современных искусств Беларуси устроят экспозицию текстильных творений белорусских авторов. Для участников и гостей форума запланирована большая культурная и экскурсионная программа.

Организаторами фестиваля выступают Национальный исторический музей, Национальный центр современных искусств, Дом Москвы, Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова.-0-