Текстильные произведения российских художников представлены на выставке в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Всероссийского музея декоративного искусства "Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века" открылась сегодня в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее истории белорусского кино, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка "Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века" - это часть многолетней комплексной программы "Наследие Содружества. Традиции для будущего", реализуемой Всероссийским музеем декоративного искусства на пространстве СНГ с 2015 года. Однако в Минске представлена только часть экспонатов. "Мы задумывали выставку, которая была бы посвящена всему ХХ веку в декоративном искусстве. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. И мы сделали такую прелюдию, возможно, к более крупному проекту следующего года", - сказала главный советник Всероссийского музея декоративного искусства Галина Андреева.

"На выставку мы привезли текстильные произведения ведущих российских художников ХХ - ХХI веков. В основном это произведения 1980-х годов, когда мы еще были объединены общим пространством и общим государством. Произведения представляют разных художников России, которые получали высокие премии на международных и всероссийских выставках. Здесь вы увидите ткани, например, которые создавались на знаменитой фабрике "Красная Роза", основанной в конце XIX века французами в Москве. К сожалению, это предприятие прекратило свое существование в конце ХХ века, но ведущие художники фабрики на выставке представлены замечательными эскизами", - отметила Галина Андреева.

Экспозиция знакомит с готовыми работами и контурными эскизами платков на кальке Ростана Тавасиева, образцами тканей, изготовленными по эскизам Ларисы Рубцовой и Татьяны Тихомировой. Для посетителей подготовили коллекции нарядов Ольги Смирновой, разрисованными в технике холодного и горячего батика. Впечатляют платья и аксессуары Людмилы Веденской, сделанные из лоскутов различных тканей.

В своем видеосообщении заместитель министра культуры России Алла Манилова акцентировала внимание на том, что сотрудничество с Беларусью для них является приоритетным. "Пандемия изменила планы всего культурного сообщества, почти все мероприятия перенесены в онлайн-формат, но несмотря на все испытания, российско-белорусское культурное сотрудничество остается непрерывным и абсолютно приоритетным для нас. В этом году программа "Наследие Содружества. Традиции для будущего" отмечает свое пятилетие. Ее ядром является выставочная деятельность, представляющая наследие и современное направление искусства стран Содружества", - заключила она.

Директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько заверил, что в следующем году выставка будет организована в расширенном формате. "Белорусско-российское взаимодействие в сфере культуры всегда наполнено различными проектами. Все программы по линии Союзного государства продолжают реализоваться. Я хочу заверить, что в следующем году у нас будет большая выставка, с изданием каталога с международно-практической конференции, потому что чрезвычайно важен диалог и обмен мнениями", - сказал директор музея.

Организаторами выставки выступают Министерство культуры России, Министерство культуры Беларуси, Национальный исторический музей Беларуси, Всероссийский музей декоративного искусства при поддержке Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив. Посетить ее можно по 10 декабря.-0-

Фото Оксаны Манчук

Директор Национального исторического музея Павел Сапотько