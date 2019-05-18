Тель-Авив готовится к финалу "Евровидения-2019"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдет финал международного конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Под первым номером выступит певица Микела из Мальты с композицией "Chameleon", закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda". У певицы ZENA, которая представляет на конкурсе Беларусь с песней "Like it", - 19-й порядковый номер.

ZENA выступит в финале "Евровидения" под 19-м номером Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон.

Как ожидается, специальным гостем финального шоу "Евровидение-2019" станет американская поп-звезда Мадонна, которая исполнит две песни. Среди них знаменитая "Like a Prayer". В этом году композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы в Тель-Авиве. Зрители "Евровидения-2019" также первыми услышат эксклюзивный трек Мадонны "Future" из ее нового альбома "Madame X", который выйдет 14 июня. Сингл "Future" певица исполнит в дуэте с американским рэпером Quavo.

Мадонна выступит в финале "Евровидения-2019" Согласно информации официального сайта "Евровидения", во время финального шоу Мадонна исполнит две песни. Среди них знаменитая "Like a Prayer".

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-