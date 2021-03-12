Телеканал "Беларусь 3" покажет обновленную версию спектакля "Паўлінка"

Во время спектакля. Фото из архива
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет 13 марта обновленную версию старейшего спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
"13 марта в 19.00 социокультурный телеканал предлагает вниманию зрителей бессмертную "Паўлінку" - поистине белорусскую историю любви, увековеченную поэтическим мастерством Янки Купалы и художественным воплощением нескольких поколений купаловцев", - рассказали в пресс-службе.
Показ спектакля "Паўлінка" с участием обновленного актерского состава состоится впервые на телевидении.-0-