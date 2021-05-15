Телепремьера спектакля "Песняр" памяти Владимира Мулявина состоится 16 мая на "Беларусь 3"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телепремьера спектакля "Песняр" состоится 16 мая на "Беларусь 3". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Телеканал "Беларусь 3" продолжает создавать и показывать в эфире новые телеверсии лучших спектаклей из репертуара белорусских театров. Недавно зрители увидели постановку Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа "Не покидай меня...", приуроченную к празднику Великой Победы, а уже в это воскресенье впервые на телевидении будет показан музыкальный спектакль, посвященный памяти легендарного песняра белоруской земли Владимира Мулявина", - рассказали в пресс-службе.

Постановка в жанре мюзикла по мотивам пьесы Василия Дранько-Майсюка "Песняр" Национального академического драматического театра имени Максима Горького была представлена публике в 2014 году, а в 2016-м стала лауреатом Специальной премии Президента деятелям культуры и искусства и IV Национальной театральной премии в номинации "Лучшая постановка по произведению белорусского автора".

На примере биографии создателя и художественного руководителя ВИА "Песняры" народного артиста СССР Владимира Мулявина, благодаря которому белорусская песня и поэзия зазвучали на весь мир, авторы - режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств Беларуси Валентина Еренькова и композитор Алексей Ереньков - поразмышляли о сложной судьбе настоящего творца и о том, с чем он встретился на пути к бессмертию в сердцах народа. Личной частью спектакля стало богатое и искреннее песенное наследие песняра в живом исполнении артистов театра.

Телепремьера спектакля "Песняр" состоится на социокультурном телеканале в 22.30.-0-