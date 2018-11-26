Телеведущая Анна Шатилова отмечает юбилей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливый советский и российский диктор, теле- и радиоведущая Анна Шатилова сегодня отмечает 80-летний юбилей.

Анна Николаевна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово Московской области. Отец пропал без вести в октябре 1941 года. Мать работала воспитателем в Шиховском детском доме, где находились дети, оставшиеся сиротами во время войны.

Еще в юности Анна ярко проявила себя в художественной самодеятельности. Со сцены она декламировала стихи уже с пяти лет, в школе без нее не обходились выступления самодеятельных коллективов. Закончила школу с золотой медалью. Затем девушка училась на физико-математическом факультете Московского областного педагогического института имени Н.К.Крупской. На третьем курсе отправилась покорять целину, откуда привезла медаль "За освоение целины". По возвращении в Москву перевелась на филологический факультет того же института и стала его выпускницей.

Карьера диктора началась совершенно случайно. В общежитии института Анна прочитала объявление о наборе дикторов Всесоюзного радио, решила попробовать и прошла. А в 1962 году она была принята на Центральное телевидение СССР. Из 500 человек тогда отобрали лишь пять, в "телевизор" попали трое.

В течение многих лет Анна Шатилова оставалась лицом советского телевидения - она вела главную информационную программу страны - "Время". Также она была ведущей "Голубого огонька", Международного фестиваля телевизионных программ о народном творчестве "Радуга", репортажей с Красной площади.

На телевидении Анна Николаевна работала до 1995 года, в 1991-1995 годах оставалась диктором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино".

Огромную роль в творческой судьбе Анны Николаевны, по ее словам, сыграли Юрий Борисович Левитан и Ольга Сергеевна Высоцкая. Они стали ее учителями и наставниками в профессии. Свой знаменитый стиль - красный пиджак и белую блузку с поднятым воротничком - Анна Шатилова придумала после годовой командировки в Японию, где она по приглашению японской телекомпании вела передачу "Говорите по-русски".

В работе известной телеведущей не обошлось и без казусных ситуаций. В один из своих первых телеэфиров Анна не поняла, что уже нужно говорить и молчала около двух минут. За этим наблюдала вся страна. С улыбкой Шатилова вспоминает и случай, когда в январе 1991 года в эфире программы "Время" у нее вдруг сломался микрофон. В прямом эфире она устроила разбирательство по поводу поломки микрофона и регулировки сигнальных ламп.

Анна Шатилова - заслуженная артистка РСФСР (1978), народная артистка РСФСР (1988). Она награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2011 год), орденом Почета (2006 год).

У Анны Николаевны прекрасная семья: сын Кирилл и двое внуков - Всеволод и Светослав. Сын закончил романо-германское отделение МГУ, знает несколько языков.-0-