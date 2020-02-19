Тема 90-летия со дня рождения Короткевича найдет отражение в программе Дня белорусской письменности

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема 90-летия со дня рождения Владимира Короткевича найдет отражение в мероприятиях Дня белорусской письменности в Белыничах, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич по итогам заседания оргкомитета по подготовке программы праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ко Дню белорусской письменности будет издано много произведений белорусских писателей. Внимание уделят творчеству Владимира Короткевича, 90-летие со дня рождения которого мы будем отмечать этой осенью. Будет даже молодежный квест, посвященный его творчеству, немного позже мы расскажем об этом в социальных сетях", - отметил Александр Карлюкевич.

Внимание в программе Дня белорусской письменности уделят и знаковому артефакту для региона - Белыничской иконе Божией Матери.

"Мы хотели бы в значительной степени социализировать этот праздник, показать многоликость людей, которые живут в регионе, рассказать не только о письменности, но и в целом о культуре, просветительстве. Хотел бы отметить очень много интересных торжеств, праздничных действ, интересную концертную программу предлагает Министерство культуры", - рассказал Александр Карлюкевич.

"Суть Дня белорусской письменности будет сохранена, но будет привнесено много нового", - резюмировал министр.

На заседании оргкомитета вице-премьер Игорь Петришенко обозначил задачи для Министерства информации, Могилевского облисполкома и Белыничского райисполкома.

Петришенко предлагает актуализировать мероприятия Дня белорусской письменности Об этом шла речь на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню белорусской письменности в Белыничах.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.-0-