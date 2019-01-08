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Тема малой родины находит широкий отклик у белорусов - Олейник

Культура 08.01.2019 | 16:01
Евгений Олейник. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Евгений Олейник. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема малой родины оказалась очень близкой белорусам, нашла у них широкий отклик. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал композитор и продюсер Евгений Олейник.

Авторский коллектив в составе Юлии Быковой и Евгения Олейника, авторов музыки и текстов песен, удостоен премии "За духовное возрождение" за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления. Квинтэссенцией стал альбом "Куточак Беларусі", который готовится к выпуску. "Тема малой родины оказалась очень популярной, как говорят музыканты, "пошла в народ". Мы это почувствовали в своем творчестве, ведь оно отражает реальную жизнь. Мы бы не смогли написать так много песен о малой родине, если бы на тему не было такого спроса среди артистов и публики. Она оказалась близкой, нашла отклик", - отметил Евгений Олейник.

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По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

В создании альбома приняли большое количество артистов и музыкантов, как уже известных, так и начинающих. В их числе Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Алена Ланская, Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Искуи Абалян, вокальная группа "Чистый голос" и группа "Дрозды", а также Ольга Сацюк, Руслан Асланов, Alen Hit, Анжелика Пушнова и другие. "Тема малой родины тронула всех. Искуи Абалян, когда записывали песню "Мама", расплакалась и пришлось на полчаса прерывать работу", - рассказал Евгений Олейник.

Он обратил внимание, что в альбом вошли песни, записанные задолго до объявления Года малой родины. Например, "Я люблю Беларусь!", с которой Анастасия Винникова выступала на "Евровидении" в 2011 году, или "Вместе" - ее Алена Ланская и Дария исполняют с 2016 года. Композитор подчеркнул, что альбом "Куточак Беларусі" посвящен в первую очередь любви - к маме, малой родине, жизни. Он создан усилиями музыкантов, которые вопреки нездоровому фону и не ради хайпа готовы напоминать об общечеловеческих ценностях, красивых, добрых и вечных темах. В дальнейшем Евгений Олейник и Юлия Быкова намерены выпустить еще один подобный альбом, куда планируют включить не только свои песни, но и созданные под их творческой эгидой.-0-

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На музыкальном пространстве Беларуси имя композитора и продюсера Евгения Олейника известно много лет.

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