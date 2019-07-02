Тема малой родины станет главной на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия

2 июля, Минск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в десятый раз пройдет на живописном берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема малой родины станет главной на празднике, - отметил зампред облисполкома. - В нынешнем году Александрия встретит гостей из 6 стран. Ожидаются делегации из России и Украины, подтвердили участие наши партнеры из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши. Стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства".

Среди участников мероприятия более 2 тыс. профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Каждый регион Беларуси представит свой самый узнаваемый фестивальный проект. Национальным колоритом гостей "Купалья" порадуют представители Курска, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани, (Россия), Ивано-Франковска, Тернополя и Херсона (Украина). "С самого начала своего проведения праздник "Купалье" подчеркивает объединяющую силу народной культуры и традиций, демонстрирует стремление к миру, единению и расширению культурного диалога между странами", - подчеркнул Андрей Кунцевич.

"Организаторы постарались сделать пребывание гостей праздника максимально комфортным, мы рассчитываем на большой зрительский интерес. Ожидается, что за два дня мероприятие посетят более 80 тыс. человек", - рассказал заместитель председателя облисполкома.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа. Любой желающий сможет принять участие в многочисленных мастер-классах, тематических квестах, спортивных состязаниях, играх и конкурсах. Центральным событием праздника станет грандиозный гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Финалом первого дня станет красочное пиротехническое шоу и ночная молодежная дискотека с участием популярных молодежных групп и диджеев.

В течение двух дней праздника пройдет выставка-ярмарка "Александрыйскі кірмаш" с экспозиционно-тематическими купальскими подворьями. Торговые точки разместятся на "Александрыйскай гасцiне", площадка "Творчасць маладых" станет местом демонстрации различных спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. ОАО "Минский тракторный завод" презентует свою продукцию на площадке "Зроблена ў Беларусi", а Булочно-кондитерская компания "Домочай" - в "Каравайнай сялібе". Во время праздника будут открыты павильоны "Кніжны кірмаш" и "Друкарскі двор" с зонами производства бумаги и печати, проведением презентаций книг и журналов.

Интересной обещает стать площадка "Свята цырка ў Александрыі" с цирковыми выступлениями, играми и аттракционами. Здесь пройдет благотворительное представление, которое посетят дети-инвалиды. Установят фотозоны, для маленьких гостей будут работать детские аттракционы.

На малой сцене в первый день состоятся открытие и три концерта, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и стран - участниц праздника, детские ансамбли Могилевской области, профессиональные артисты Приднепровского края. Во второй день масштабного творческого проекта площадки продолжат работу. Пройдет чествование передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области, а затем - выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".

Для удобства посетителей установят информационные тумбы, будут работать камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии обустроят импровизированный палаточный лагерь, а рядом с агрогородком развернется кемпинг. Для доставки гостей и участников к месту праздника выстроена удобная транспортная логистика. Предусмотрено движение дополнительных поездов региональных линий и автобусных рейсов. Все маршруты увязаны с началом и окончанием мероприятий.

Для гостей, прибывших на личном транспорте, будут обеспечены обустроенные парковки по автодороге Орша - Шклов - Могилев (Р76), в деревне Межник и городском поселке Копысь (Витебская область). Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии будут курсировать автобусы.-0-