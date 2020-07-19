Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске"

19 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Посвящением Родине и теплой встречей давних друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Теплый тон радости концерту "Беларусь збірае сяброў" в Летнем амфитеатре задал дуэт Анатолия Ярмоленко и Виктории Алешко, открывших долгожданную встречу. С известной и любимой многими белорусами "Веранікай" вышел на сцену Алексей Хлестов. Артист признался, что обожает эту песню "Песняров". Солидарность с ним отзывчивая витебская публика выразила аплодисментами.

Исполнением "Белай ластаўкі" тронула публику заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, завоевавшая на фестивале в 2011 году Гран-При конкурса молодых исполнителей. С трогательными и лиричными композициями выступили другие победители главного музыкального состязания форума - Виталий Гордей, Евгений Курчич. Криками "Браво!" встречал и провожал зал свою любимицу Ирину Дорофееву. Заслуженная артистка Беларуси назвала сцену "Славянского базара" счастливой в своей творческой судьбе, пожелала всем исполнения желаний и призналась, что в этот раз загадала на ней и свою сокровенную мечту.

Золотыми хитами зажгли зал Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко. "Там, где зреет виноград зеленый", "Белые кружева", "Добрыя людзі" с ними подпевали все зрители. Двухчасовой концерт для зрителей и артистов прошел в едином душевном порыве, пролетел, как один миг. Именно так и проходит обычно встреча настоящих друзей. Раскатами грома и дождем проводила всех "фирменная" погода "Славянского базара", радовавшая до этого чистыми солнечными днями.-0-