Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске"

20 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Теплой встречей давних друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Открыли концерт "Беларусь збірае сяброў" в Летнем амфитеатре дуэт Анатолия Ярмоленко и Виктории Алешко. С известной и любимой многими белорусами "Веранікай" вышел на сцену Алексей Хлестов. Артист признался, что обожает эту композицию "Песняров". Отзывчивая витебская публика выразила свое согласие с ним аплодисментами.

Исполнением "Белай ластаўкі" тронула публику заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, завоевавшая на фестивале в 2011 году Гран-при конкурса молодых исполнителей. С трогательными и лиричными композициями выступили другие победители главного музыкального состязания форума - Виталий Гордей, Евгений Курчич. Браво кричал зал своей любимице Ирине Дорофеевой. Заслуженная артистка Беларуси назвала сцену "Славянского базара" счастливой в своей творческой судьбе, пожелала всем, чтобы мечты сбывались, и призналась, что в этот раз загадала здесь свое сокровенное желание. Золотыми хитами зажгли зал Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко.

Двухчасовой концерт для зрителей и артистов пролетел как один миг. Именно так и проходит обычно встреча настоящих друзей. Раскатами грома и дождем проводила всех "фирменная" погода "Славянского базара", радовавшая до этого ясными солнечными днями.-0-

Фото Александра Хитрова