Тина Кароль и солистка The Hardkiss Юлия Санина презентовали совместную песню и клип

Известная украинская певица и фронтвумен популярной группы записали дуэтную песню - "Вільна". Композиция стала главным саундтреком и настоящим украшением к фильму "Преданная" (в оригинале "Віддана"), снятого по мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия". Над клипом работала режиссер фильма Кристина Сиволап.

"Эта песня - своеобразный женский манифест, мантра мантра о женской силе. И было важно исполнить ее именно дуэтом с другой певицей - сильной, талантливой, равной", - рассказывает Тина Кароль.

"Вільна" не похожа на творчество The Hardkiss, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем иное, в чем мы объединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта, что выйдет фильм и люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм", – выразила надежду Юлия Санина.

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