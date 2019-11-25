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25 ноября 2019, 15:04

Тина Кароль выпустила долгожданный клип

Украинская певица Тина Кароль, которая совсем недавно выступила с большими концертами в Минске и Гомеле, презентовала клип на песню "Иди на жизнь"! Стоит отметить, что премьера клипа состоялась прямо во время выступления певицы в Минске, таким образом белорусские зрители стали первыми, кто увидел новое видео.

Новая видеоработа певицы пронизана символами, которые четко перекликаются со смыслом песни. В клипе Тина Кароль хочет услышать свой внутренний голос, прислушаться к «своему внутреннему ребенку». Столь абстрактные вещи показаны в клипе намеренно буквально, подчеркивая реальность воплощения смысла песни-манифеста «Иди на жизнь».

“Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!”, – говорит о своей новой работе Тина Кароль. Клип, режиссером которого выступила Polly Pierce, снимался в Лос-Анджелесе. Исполнительным продюсером клипа выступила Анна Пагава.

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство.

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