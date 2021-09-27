ТЮЗ и Брестский театр драмы проведут обменные гастроли

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы и Белорусский государственный академический театр юного зрителя проведут с 14 по 16 октября обменные гастроли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БАТД.

Столичный театр привезет в Брест комедию Мольера "Не па сваей ахвоце лекар" и музыкальную фантазию по стихам Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха". Запланировано по два показа детской сказки и спектакля для взрослых на сцене Брестского академического театра драмы.

В свою очередь БАТД покажет столичному зрителю сказку "Сивка-Бурка" и "полесское наваждение" - сценическую версию повести Александра Куприна "Олеся". Премьера этого спектакля состоялась в ноябре прошлого года и успела полюбиться брестчанам. В масштабной красочной постановке, где много народных песен, танцев, обрядов, занят практически весь актерский состав театра. Оригинальную инсценировку классического произведения написал главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский. Над декорациями и костюмами работал художник Николай Полторака. Пластические сцены поставила артистка Ольга Жук.

К слову, 26 сентября спектаклем "Олеся" Брестский театр драмы открыл 78-й театральный сезон. По уже сложившейся традиции к новому сезону труппа подготовила премьеру, которая состоится 10 октября. Репертуар театра пополнит комедия "Отчаянные тетки" по пьесе современного российского драматурга Александра Коровкина. Режиссер Валентина Яновец поставила спектакль в лучших традициях комедии положений. В нем есть все, что присуще этому искрометному жанру: забавные приключения, интрига, переодевания, череда недоразумений, путаница. Странные, смешные и нелепые ситуации следуют одна за другой, заставляя героев изобретать все новые и новые способы выкручиваться из сложнейших коллизий.

Спектакль "Отчаянные тетки" имеет возрастное ограничение 16+. В постановке заняты артисты Михаил Ильич, Иван Гизмонт, Татьяна Волчецкая, Ирина Давыденко, Екатерина Яцкавец, Алексей Щербаков, Павел Осташеня.-0-