ТЮЗ запустил проект "Вершы з франтоў" ко Дню Победы

8 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя запустил специальный проект "Вершы з франтоў" к 75-летию Великой Победы, сообщили БЕЛТА в театре.

"В первом выпуске на нашем YouTube-канале заслуженный артист Беларуси Леонид Улащенко прочитал стихотворение Пимена Панченко "Бульба". Во втором стихотворение Артура Вольского "Памяці сяброў" представила зрителю заслуженная артистка Беларуси Лариса Горцева", - рассказали в театре.

Сегодня на YouTube-канале ТЮЗа можно будет посмотреть спектакль из текущего репертуара "Я бачу сонца", трансляция которого начнется в 18.00.

Кроме того, Белорусский государственный академический музыкальный театр представляет творческий проект молодых артистов и режиссера Валерии Чигилейчик "Мы помним!".

"День Победы - великий праздник. Мы будем помнить и передавать детям историю о том, с чем пришлось столкнуться нашим отцам, дедам и прадедам. Герои-освободители отдали жизни ради нашего будущего. Мы будем всегда помнить об этом и чувствовать благодарность за возможность жить в мирной стране", - сказали в БГАМТ.

Проект театра только стартовал, но два молодых артиста уже успели прочитать стихотворения для зрителей. Сергей Жаров озвучил строки из поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского, а Карина Самцова продекламировала стихотворение "Ночные ведьмы" Сержа Антонова. Посмотреть работы проекта "Мы помним!" можно на YouTube-канале театра.-0-