ТЮЗ запустит онлайн-проект с песнями из детских спектаклей

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя планирует запустить онлайн-проект "Слухаем разам" с песнями из детских спектаклей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ТЮЗе.

Раньше на сайте театра выкладывали песни, их текст и минусовку. "Зрителям это очень нравилось. И нам хочется вернуть эту традицию. Ориентир на детей, и потому мы будем делиться песнями из детских спектаклей. Начать проект планируем с песен из спектакля "Беласнежка", - рассказали в ТЮЗе.

Недавно театр предложил проект "Свае ў свеце", где артисты читают миниатюры хороших друзей-драматургов театра. "Начали его с миниатюр Аркадия Крумера. Его миниатюры читает Андрей Коломиец", - отметили в театре. Кроме того, на официальной странице в Instagram у театра есть постоянная рубрика "Вершы і вершыкі ў ТЮГу", в которой можно услышать стихотворения для детей и взрослых в исполнении артистов театра.

С 1 по 7 июня ТЮЗ проводит неделю детских спектаклей в YouTube. Их транслируют каждый день в 18.00 на официальном канале, все показы объединены названием "Глядзім спектаклі разам". Возможность посмотреть постановки театра есть в течение суток после трансляции. Сегодня зрители смогут увидеть постановку-фантазию в двух актах "Шытая лялька Рэгедзі Эн". Показывают не только детские, но и взрослые спектакли, в том числе которых уже нет в репертуаре. "На нашем канале можно посмотреть всеми любимую "Паліяну", "Дарогу на Віфлеем", "Крыху пяшчоты" с заслуженными артистами ТЮЗа и, например, "Палачанку", - рассказали в театре.

Показ спектаклей в ТЮЗе приостановлен до 24 июня.-0-