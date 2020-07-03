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03 июля 2020, 19:02

Только за один день реализованы 500 билетов на спектакли Купаловского театра

Фото из архива
Фото из архива

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только за 2 июля реализованы 500 билетов на постановки Национального академического театра имени Янки Купалы, которые запланированы в этом месяце. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Наибольшей популярностью среди любителей Купаловского театра в июле пользуются "Рэвізор", "Кароль Лір", "Шляхціц Завальня", "Людзі на балоце", "Чорная панна Нясвіжа", бессмертная "Паўлінка", а также возвращение на Купаловскую сцену спектакля "Не мой…".

"Мы благодарны нашим зрителям, друзьям, которые остаются с нами в это сложное время, но одновременно праздничный для купаловцев период столетнего юбилея", - рассказали в театре.

Театр обязательно будет придерживаться мер безопасности во время проведения спектаклей. "Рассадка будет осуществляться через определенную дистанцию в два места, а общая наполняемость зала главной сцены не будет превышать 170 зрителей (из 338 мест), в зале камерной сцены - не более 40 зрителей (из 80 мест). В начале и в конце спектакля будет проводиться обязательная дезинфекция помещений театра. Также вы всегда можете воспользоваться антисептиками, расположенными в театре", - добавили в Купаловском.-0-

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