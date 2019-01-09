Том Синатра напел в Бресте белорусский гимн

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Сицилии гитарист-виртуоз Том Синатра дал пресс-конференцию для журналистов в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Звезда инструментальной музыки стал главной сенсацией XXXI Международного фестиваля классический музыки "Январские музыкальные вечера", который сегодня вечером открывается в Бресте.

В городе над Бугом, как и в Беларуси, племянник знаменитого американского певца и шоумена оказался впервые. За два дня, что он здесь находится, Том Синатра успел выучить несколько слов по-русски - "спасибо", "прекрасно", "пока" - и белорусское "да пабачэння", а также запомнил мелодию гимна Беларуси, которую напел перед телекамерами на пресс-конференции. А еще музыкант познакомился с белорусской кухней, отметив борщ и свинину в пивном соусе.

"Я давно хотел побывать в Беларуси - навестить друзей-музыкантов, с которыми познакомился на фестивалях. Также у меня есть друзья-белорусы, которые живут в Америке, - рассказал Том Синатра. - Мне очень понравился Брест и люди, которые здесь живут, - такие открытые. Этот город просто дышит культурой. Хочется здесь остаться на несколько дней, чтобы поближе познакомиться с этим местом, посетить музеи, памятники истории".

Музыкой Том Синатра занимается с пяти лет. Помимо гитары (дома у него насчитывается 28 инструментов), он играет на рояле, скрипке и мандолине. В год музыкант дает от 30 до 60 концертов. По его словам, иногда приходится отказываться от выступлений на публике ради работы в студии. Вот и сейчас группа музыкантов, с которыми он работает, осталась в Риме, чтобы как следует подготовиться к гастролям в США, куда они вскоре отправятся.

В Беларуси Том Синатра будет до 13 января. Сегодня состоится его первое, внеплановое выступление на "Январских музыкальных вечерах". Основной же концерт гитариста запланирован на 10 января. На сцене Брестского академического театра драмы он будет исполнять темпераментные произведения в стиле фламенко, латино, итальяно.

XXXI Международный фестиваль классический музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Ожидается, что его участниками станут более 200 артистов из 10 стран.

Организаторами музыкального форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, областное музыкальное общество.-0-

Фото Вадима Якубёнка