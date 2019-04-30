Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Традиционный торт банкуха из Свислочского района может быть внесен в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси. Сейчас готовятся необходимые материалы для придания этого статуса, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Свислочского районного центра культуры и народного творчества Светлана Денисова.

В поселке Порозово, что на самом краю Беловежской пущи, сохранили мастерство приготовления банкухи. До сих пор не известно, откуда был привезен рецепт. Похожий пирог под название сэнкач выпекают в Польше, а в Литве такой торт известен как шакотис.

Жительница Порозово Анна Шалкевич готовит банкуху

Он, конечно, отличается от своих заграничных аналогов. Хозяйки из Порозово усовершенствовали рецепт и технологию производства. "Это своеобразный бренд не только Порозово, но и Свислочского района. В других регионах подобное блюдо не готовят. Придание высокого статуса позволит сохранить уникальный рецепт, возродить традиции его приготовления", - рассказала Светлана Денисова. Когда-то банкуха была непременным атрибутом любой свадьбы. Местные хозяйки даже соревновались между собой - у кого торт получится самым высоким и ветвистым. Свои рецепты берегли и передавали только по наследству.

Жительница Порозово Елена Козюк

Сегодня, например, мастерством приготовления банкухи владеют местные жительницы Елена Козюк и Анна Шалкевич. Пенсионерке Елене Козюк передала рецепт и умение печь торт ее свекровь. "Очень важно сохранить традицию. Приятно, что теперь все чаще на свадьбах появляется этот торт. Люди помнят вкус банкухи, плюс она долго хранится. Возможно, молодежь не берется за приготовление лишь по той причине, что этому торту надо уделить очень много времени", - признается Елена Козюк. Она подчеркивает, в одиночку банкуху не приготовит даже самая опытная хозяйка.

Полный цикл приготовления занимает около 7 часов. Для теста требуется, например, 60 яиц. Каждый желток подается по отдельности. Пекут банкуху на березовых поленьях. Готовят и специальное веретено. По очереди на протяжении 4-5 часов одна хозяйка крутит веретено, вторая - поливает его тестом. После выпекания торт выкладывают на подушку или рушник. Сам торт благодаря особенной технологии выпекания чем-то похож на елку: если его разрезать, можно увидеть и "годовые" кольца, как на срезе настоящего дерева. Как говорят хозяйки, с душой приготовленный торт не черствеет в течение полугода.

В список нематериального историко-культурного наследия уже внесены более двух десятков региональных блюд из агрогородка Одельск Гродненского района - от ржаного хлеба и драников до картофельной бабки.-0-

Фото Леонида Щеглова