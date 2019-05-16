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Традиции нового фестиваля народной культуры закладывают литераторы в Житковичах

Культура 16.05.2019 | 09:22
Фото из архива
Фото из архива

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Начинающих писателей и признанных мастеров слова объединит I Межрегиональный открытый фестиваль литературы, культуры и народных традиций "На земле Кириллы Туровского", который пройдет 17 мая в Житковичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович.

В этот день гости фестиваля смогут познакомиться с известными писателями и поэтами Гомельской области, получить именной автограф признанных авторов, в неформальной обстановке заручиться их советом, поучаствовать в мастер-классе. Также все желающие смогут прогуляться по дорожкам парка, где вдохновлялись на создание произведений местные живописцы слова.

Атмосфера творчества, незабываемых встреч и новых побед будет создана в парке имени Николая Гомолко в Житковичах - белорусского прозаика, уроженца этих мест. Участники фестиваля могут посетить музей его жизни и творчества в средней школе №1 райцентра, где хранятся личные вещи писателя.

Центральной площадкой фестиваля станет амфитеатр, со сцены которого во время награждения победителей конкурса "Табе пяю, мая Радзiма" памяти Гомолко прозвучат новые имена. Свои произведения представили более 90 жителей Петриковского и Житковичского районов. Это дети и взрослые - учителя, медики, пенсионеры и др. "Многие конкурсные произведения заслуживают достойной оценки и по уровню литературного языка, и раскрытию сюжета, и эмоциональной передаче", - отметил председатель.

Владимир Гаврилович не склонен афишировать итоги конкурса заранее. Приятным сюрпризом для обладателей Гран-при станут специальные подарки от областного отделения Союза писателей Беларуси и возможность выступить на фестивальной сцене. К тому же произведения победителей будут опубликованы в областном альманахе "Гомельщина литературная", районных газетах.

В программе фестиваля - многочисленные презентации художественной литературы и научно-исследовательских работ. Так, жители района смогут познакомиться с книгой "Малой радзiмы запаведы продкаў: народная духоўная культура Жыткавiцкага раёна", в которой собраны фольклорно-этнографические и мифологические материалы, записанные в полевых экспедициях. Владимир Гаврилович презентует трилогию "Палешукi", а также представит книгу-альбом "Туровская рапсодия". К юбилею Михася Мамонько подготовлен его сборник "Родны бераг". Гостей фестиваля ждут выставки книг писателей-земляков.

В продолжение творческой тематики - концерт в память композитора Владимира Будника, который написал музыку на стихи таких белорусских поэтов, как Максим Танк, Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, Владимир Каризна, Олег Лойко и др.

В областном отделении Союза писателей Беларуси готовят подарок для центральной районной библиотеки - книги для пополнения фонда, в том числе из личной коллекции семьи Гавриловичей.

Инициаторы фестиваля искренне надеются, что их начинание станет традицией. Ведь своего рода визитной карточкой Октябрьского района Гомельской области стал республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берегиня", Калинковичского - фестиваль народного юмора "Автюки", Петриковский славится международным фестивалем этнокультурных традиций "Зов Полесья". "Житковичский район, давший литературному миру Беларуси много знаковых имен, также может занять достойное место в этом ряду как родина не только талантливых поэтов, прозаиков, художников и музыкантов, но и славянского литературного форума", - подчеркнул Владимир Гаврилович. Не исключено, со временем фестиваль будет расширять границы, станет многожанровым, с двух-трехдневной программой, которая включит также театральные представления, тематические семинары. В перспективе может стать и одной из увлекательных точек туристических маршрутов для иностранных гостей и белорусов.

Идея создания такого фестиваля на своей малой родине, переросшая в мечту, возникла у Владимира Гавриловича почти 20 лет назад. По-хорошему завидовал, глядя, как развивается межрегиональный праздник славянской письменности и культуры "На земле Бояна" в Трубчевске Брянской области. А зарождался фестиваль с уже 35-летней историей в российской глубинке со встречи трех поэтов.

Инициативу белорусского писателя организовать подобного рода фестиваль в Житковичах поддержали в райисполкоме. Организаторы вкладывают душу, чтобы форум "На земле Кириллы Туровского" стал еще одним знаковым брендом Полесья - литературным. Среди целей форума - поддержка творческих начинаний полесских авторов, пропаганда произведений писателей-земляков, развитие национальной литературы, культуры и искусства.

Организаторами фестиваля "На земле Кириллы Туровского" выступают Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси и Житковичский райисполком. Начало фестиваля 17 мая в 12.00.-0-

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Теги
Житковичи, литература, фестиваль
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