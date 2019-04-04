Традиции шляхты представят 13 апреля на торжестве в Минской ратуше

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие "Возрождение исторических традиций Минской ратуши" пройдет 13 апреля и будет приурочено к 10-летию республиканского общественного объединения "Собрание наследников шляхты и дворянства", сообщил БЕЛТА председатель организации Игорь Чекалов-Шидловский.

Зал городской ратуши с 15.30 до 17.30 перенесет посетителей в эпоху рыцарей и шляхты. Энтузиасты из объединения клубов "Восточный Альянс" РОО "Собрание наследников шляхты и дворянства", которые занимаются изучением и развитием традиций белорусской шляхты и дворянства в истории Беларуси, познакомят с ними всех желающих. Соответствующий музыкальный фон и колорит обеспечат Егор Джейгало (флейта), Алесь Чумаков (ансамбль "Стары Ольса"), Татьяна Гриневич (гитара).

За десятилетие существования организация провела множество культурологических акций, салонов, экскурсий, в том числе зарубежных, выставок и научных конференций. Собрание занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства; изучением родовой принадлежности к шляхте и дворянству, поиском родовых гербов, реконструкцией грамот, подтверждающих шляхетство и дворянство.-0-