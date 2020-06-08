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Культура
08 июня 2020, 08:45

Традиционное и современное - цикл лекций об искусстве проведут во дворце Румянцевых и Паскевичей

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цикл лекций "Искусство традиционное и современное" организуют во дворце Румянцевых и Паскевичей творческая мастерская "Воздух" и музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

"Проект призван познакомить посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств", - рассказали организаторы. Он включает четыре лекции с презентациями.

Так, 12 июня речь пойдет о традиционной живописи и скульптуре в современном искусстве. "Масляная живопись и скульптура из бронзы или мрамора - техники, которые являются традиционными. И поначалу казалось, что современное искусство с его разнообразием новых форм (таких как перформанс, инсталляция, реди-мейд, видео-арт, нет-арт и т.д.) никогда не обратится к классическим видам для выражения актуальных тем. Однако оказалось, что это не так", - отметили в учреждении.

Традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве будет посвящена встреча 19 июня. Портрет, натюрморт, пейзаж, ню - жанры, знакомые и почитаемые в традиционном искусстве. Как они трансформировались в современном? Почему множество сюжетов из истории по-прежнему находят свое воплощение в работах художников? Ответы на эти и другие вопросы будут искать на второй лекции.

"Сегодня невозможно представить себе большой город без музея современного искусства, - обратили внимание во дворце. - Однако есть определенный взаимный интерес классического музея и художников, работающих с новыми формами. В результате в стенах традиционных музеев реализуют арт-проекты, которые позволяют современным художникам вступить в непосредственный диалог с шедеврами живописи, графики и скульптуры мастеров прошлого". Подобные проекты порождают новые прочтения классики, насыщая ее новыми смыслами, а также позволяют по-иному взглянуть на музейное пространство. Такие примеры обсудят 26 июня на лекции "Современное искусство и классический музей".

Организаторы подчеркнули, что для искусства характерно стремление к новому через переосмысление старого. Поэтому оно развивается, зачастую отрицая традиционные базовые устои. "Удел любого направления - стать на современном этапе новым качественным витком развития, новой традицией и затем быть отвергнутым последующими поколениями творцов. Романтизм, импрессионизм, кубизм, сюрреализм, концептуализм, реализм и многие другие стили и направления - тому свидетельство", - констатировали представители дворцово-паркового ансамбля. Подробно эту тему рассмотрят 3 июля на завершающей лекции "Традиция отрицания традиции в искусстве".

Все мероприятия пройдут в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. Разбираться в темах участники будут с искусствоведом Кириллом Сидоровым. Билеты можно приобрести в центральной части дворца.

Организаторы добавили, что лекции проведут с соблюдением санитарных и противоэпидемиологических требований.-0-

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