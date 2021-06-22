Трагедия утрат и величие Победы: в Минске открылась выставка работ художников, прошедших ВОВ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Трагедия утрат и величие Победы" к 80-летию начала Великой Отечественной войны, организованная совместно с представительством Россотрудничества в Беларуси, открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории ВОВ, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены фотокопии графических работ художников, прошедших Великую Отечественную войну, из собрания российского коллекционера Владимира Беликова. Художники, работы которых представлены, были свидетелями трагических, героических событий. Их работы в художественных образах доносят до нас, современников, горечь потерь и разлук, радость встреч и побед, ярость и боль. Среди авторов народные художники СССР.

"Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть работы из собрания российского коллекционера. Здесь собраны работы таких авторов, которые никого не оставят равнодушными. Все они прошли дорогами войны, а у многих детство было опалено войной. Именно поэтому все эти сюжеты и темы раскрыты в полной мере. Они рассказывают о трагедии времен Великой Отечественной войны", - отметила заведующая отдела письменных и изобразительных источников музея истории ВОВ Галина Павловская.

Кроме того, на выставке представлены работы белорусских художников Георгия Поплавского и Бориса Заборова. "Все годы оккупации Георгий Поплавский провел в Бобруйске. Ему было около 10 лет, и он собственными глазами видел ужасы войны. Хотя он был еще мальчишкой, но многое отложилось в его памяти. Здесь представлена одна работа из серии "Время длинных ножей" и иллюстрация к произведению Василия Быкова "Пайсці і не вярнуцца". А пятилетнего Бориса Заборова 21 июня 1941 года вместе с младшими братьями отправили на дачу под Логойск. А на следующий день началась Великая Отечественная война. Мать была из еврейской семьи и с трудом тогда пробиралась к Минску. По воспоминаниям художника, за 40 км была слышна гарь от Минска, который бомбили, который горел. Удивительным образом они встретились на дороге с отцом и его сестрой и на попутной машине ехали к Борисову, чтобы потом по железной дороге отправится дальше в эвакуацию. Война для него была не просто каким-то начитанным образом, он все это помнил, знал и это прошло через его творчество. В экспозиции представлены три офорта Бориса Заборова "Радуница", которые посвящены теме памяти", - рассказала заведующая.

Все творчество представленных на выставке художников пронизано воспоминаниями. А в совокупности с художественным талантом это не может оставить посетителей равнодушными.

"Сегодня для всех нас очень тяжелый, знаменательный день - день нападения фашистской Германии на Советский Союз, на те страны, которые выдержали боль и утраты, войну, которая продолжалась 1418 дней. На выставке представлены художники, которые прочувствовали трагедию на себе. В этом и заключается важность их работ", - подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн.-0-