Трагедия утрат и величие Победы: в Минске открылась выставка работ художников, прошедших ВОВ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 июня 2021
Минск Ясно +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Госкомимущество планирует разработать портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ Экономика
17:50 В Гомельском районе женщина скончалась от передозировки наркотиков Происшествия
17:44 ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за водителями такси Общество
17:41 ФОТОФАКТ: Белорусские баскетболистки готовятся к 1/4 финала ЧЕ Спорт
17:39 Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе Регионы
17:27 В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир Регионы
17:25 Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территорий Экономика
17:20 Головченко: мы должны всегда помнить мужество и героизм народа в годы Великой Отечественной войны Общество
17:16 В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека Происшествия
17:11 Заместителем председателя Минского областного суда назначен Олег Лапеко Президент
17:06 Шедевры современной фотографии и компьютерной графики представят в Минске 24 июня Афиша
16:56 МАРТ выдал предупреждение Могилевскому облисполкому Регионы
16:53 ФОТОФАКТ: Вечерний Минск с высоты полета Регионы
16:51 Завод "ВИЗАС" ликвидируется по решению собрания акционеров Экономика
16:44 На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту Происшествия
16:37 Трагедия утрат и величие Победы: в Минске открылась выставка работ художников, прошедших ВОВ Культура
16:37 Власти Москвы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае В мире
16:33 Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа - Головченко Экономика
16:32 Хоменко: фундамент каждого общества - память и сохранение традиций Общество
16:28 БЖД проведет 24 июня единый день пассажира в онлайн-формате Общество
16:18 Проект "Правила жизни белорусских спортсменов" стартует 23 июня Спорт
16:15 Память о войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах - Карпенко Общество
16:08 Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Истборне Спорт
16:02 На БУТБ проданы кормовые добавки на Br7,5 млн Экономика
15:58 Борисевич и Се Сяоюн обсудили актуальные вопросы белорусско-китайских отношений Политика
15:56 В БГУ состоялся первый выпуск студентов китайско-белорусского института Общество
15:46 Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Германии Спорт
15:44 БЕЛАЗ представил опытный образец новейшего электросамосвала Экономика
15:34 Жара стала причиной деформации путепровода в Печах Регионы
15:33 Орда о санкциях: белорусы выстоят, но этот факт подавления страны навсегда останется в истории Общество
Все новости
Все новости
Культура
22 июня 2021, 16:37

Трагедия утрат и величие Победы: в Минске открылась выставка работ художников, прошедших ВОВ

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Трагедия утрат и величие Победы" к 80-летию начала Великой Отечественной войны, организованная совместно с представительством Россотрудничества в Беларуси, открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории ВОВ, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены фотокопии графических работ художников, прошедших Великую Отечественную войну, из собрания российского коллекционера Владимира Беликова. Художники, работы которых представлены, были свидетелями трагических, героических событий. Их работы в художественных образах доносят до нас, современников, горечь потерь и разлук, радость встреч и побед, ярость и боль. Среди авторов народные художники СССР.

"Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть работы из собрания российского коллекционера. Здесь собраны работы таких авторов, которые никого не оставят равнодушными. Все они прошли дорогами войны, а у многих детство было опалено войной. Именно поэтому все эти сюжеты и темы раскрыты в полной мере. Они рассказывают о трагедии времен Великой Отечественной войны", - отметила заведующая отдела письменных и изобразительных источников музея истории ВОВ Галина Павловская.

Кроме того, на выставке представлены работы белорусских художников Георгия Поплавского и Бориса Заборова. "Все годы оккупации Георгий Поплавский провел в Бобруйске. Ему было около 10 лет, и он собственными глазами видел ужасы войны. Хотя он был еще мальчишкой, но многое отложилось в его памяти. Здесь представлена одна работа из серии "Время длинных ножей" и иллюстрация к произведению Василия Быкова "Пайсці і не вярнуцца". А пятилетнего Бориса Заборова 21 июня 1941 года вместе с младшими братьями отправили на дачу под Логойск. А на следующий день началась Великая Отечественная война. Мать была из еврейской семьи и с трудом тогда пробиралась к Минску. По воспоминаниям художника, за 40 км была слышна гарь от Минска, который бомбили, который горел. Удивительным образом они встретились на дороге с отцом и его сестрой и на попутной машине ехали к Борисову, чтобы потом по железной дороге отправится дальше в эвакуацию. Война для него была не просто каким-то начитанным образом, он все это помнил, знал и это прошло через его творчество. В экспозиции представлены три офорта Бориса Заборова "Радуница", которые посвящены теме памяти", - рассказала заведующая.

Все творчество представленных на выставке художников пронизано воспоминаниями. А в совокупности с художественным талантом это не может оставить посетителей равнодушными.

"Сегодня для всех нас очень тяжелый, знаменательный день - день нападения фашистской Германии на Советский Союз, на те страны, которые выдержали боль и утраты, войну, которая продолжалась 1418 дней. На выставке представлены художники, которые прочувствовали трагедию на себе. В этом и заключается важность их работ", - подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ выставка Минск
Новости рубрики Культура
Фото из архива Сорок первый завещано помнить: экспозиция событий начала войны открылась в Минске
На выставке. Фото из архива Большое в малом: выставка графики художников-монументалистов открылась в Минске
Фото "Беларусьфильма" Киностудия "Беларусьфильм" начала съемки игрового фильма "Пламя под пеплом"
Фото из архива Военная тематика для "Белорусской энциклопедии" является традиционной - Ванина
Скриншот из видео Документальный фильм "Перезвон" выйдет в белорусский кинопрокат 22 июня
РЕПОРТАЖ о традициях и обрядах Дня Святой Троицы в Могилевском районе
Главное
Фото из архива Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа - Головченко
Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне
Андрейченко: только в единстве народа и его сплоченности залог Победы
Топ-новости
Головченко: мы должны всегда помнить мужество и героизм народа в годы Великой Отечественной войны
Павловский: минута молчания - возможность осознать наше прошлое, настоящее и будущее
Начало войны и план "Ост": чудовищные эксперименты и массовые стерилизации людей
Алкоголь и некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара
Заместителем председателя Минского областного суда назначен Олег Лапеко
Орда о санкциях: белорусы выстоят, но этот факт подавления страны навсегда останется в истории
ФОТОФАКТ: Белорусские баскетболистки готовятся к 1/4 финала ЧЕ
БЕЛАЗ открыл полигон для испытаний дизель-троллейвозов
Память о войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах - Карпенко
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Германии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267
Гособвинитель запросил Бабарико 15 лет колонии
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Истборне
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила норвежцев в квалификации ЧМ
Мы без советчиков извне можем разобраться с проблемами и разрешить все сложности - мнение
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.