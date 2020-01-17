Трагикомедию "Осенняя история" поставили в Брестском драмтеатре

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялся предпремьерный показ спектакля "Осенняя история" по пьесе классика итальянской драматургии Альдо Николаи "Железный класс", передает корреспондент БЕЛТА.

Спектакль для Малой сцены поставил заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Козак. Жанр постановки режиссер определил как трагикомедию. Спектакль имеет возрастное ограничение "16+", при этом его можно рекомендовать для семейного просмотра. Написанная более полувека назад пьеса нисколько не потеряла своей актуальности, скорее, наоборот - в век высоких скоростей и технологий стала еще современнее. Это трогательная пьеса, в которой иносказательным, театральным языком говорится о вечности, одиночестве и хрупкости человеческой жизни.

В основе сюжета лежит смешная и одновременно грустная история случайного знакомства в сквере на скамейке трех далеко не молодых людей: два старика - Луиджи Палья (артист Николай Маршин), Либеро Бокка (заслуженный артист Беларуси Михаил Метлицкий) и "девушка лет семидесяти" (заслуженная артистка Беларуси Тамара Левчук). В их неспешных разговорах прорисовываются характеры, противоположные взгляды на жизнь, политику. В одном они схожи - еще совсем недавно были молоды и полны энергии, а теперь каждого дома ждет одинокая старость и безразличие собственных детей и внуков, прикрытое внешним благополучием. Друг в друге эта троица находит желанных слушателей и собеседников, вместе они пытаются вернуть утраченную юность.

По мнению режиссера, спектакль адресован не столько старшему поколению, сколько молодым людям - их сыновьям, дочерям, внукам. "В жизни все пересекается: юмор - со слезами, радость - с печалью. Каждый зритель будет что-то свое здесь искать. Но я хотел бы, чтобы люди относились друг к другу добрее. Все-таки жизнь такая короткая, мгновенная и хочется побольше доброты. Потому что, к сожалению, в нашем мире год от года доброта, любовь, другие положительные качества уходят на второй план", - поделился сокровенным Александр Козак.

На предпремьерный показ были приглашены завсегдатаи театра, представители интеллигенции, пресса. Публика тепло приняла новую постановку БАТД. Хочется пожелать ей долгой и счастливой судьбы. Премьера "Осенней истории" состоится 19 января в 19.00.-0-