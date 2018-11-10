Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли медалью Свободы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посмертно наградит "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли (1935-1977) высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы, сообщает ТАСС.

"Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей", - говорится в документе. "Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Церемония награждения пройдет в следующую пятницу - 16 ноября. Президентской медалью Свободы награждаются люди, "внесшие особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также за заслуги в области культуры или других общественных и частных сферах".

Элвис Пресли - американский певец и актер, родившийся в 1935 году в штате Миссисипи. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.-0-