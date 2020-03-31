31 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Трейлер белорусского режиссера Неллы Агренич победил на конкурсе в Москве, сообщили БЕЛТА в культурно-информационном учреждении "Мастерская социального кино".

"Работа белорусского режиссера к проекту "Это наш секрет" победила в конкурсе "Трейлер к несуществующему фильму" от VK Talents и сети кинотеатров КАРО. В жюри вошли режиссер Андрей Кончаловский, кинокритик Антон Долин и киноблогер Артем Cut The Crap. Трейлер будут показывать перед сеансами во всех кинотеатрах российской сети КАРО целую неделю после окончания пандемии", - рассказали в учреждении.

Герой истории трейлера - добродушный 28-летний Максим, который работает поваром в школьной столовой и влюбляется в 16-летнюю нелюдимую школьницу Сашу. Прочитав ее стихи в тетради, молодой человек понимает, что она подвергается домогательству со стороны отчима. Максим хочет помочь Саше, но, похоже, что ей верит только он.

В прошлом году проект "Это наш секрет" прошел этап менторской поддержки польской киношколы Wajda School во время сценарной лаборатории Cinema Lab. По ее итогам авторы получили техническую и продюсерскую поддержку для съемки трейлера от Мастерской социального кино, Национальной комиссии ЮНЕСКО и компании First Rental. "Снятый трейлер - один из этапов работы над кинопроектом, который поможет заинтересовать кинофонды и потенциальных спонсоров, привлечь дополнительное финансирование. Ведь даже из такой короткой формы можно понять стиль режиссера, жанр, тему и конфликт, атмосферу и убедиться, что фильм достоин поддержки. Впереди у нас с творческой группой фильма питчинги, подача заявок на фонды, чтобы появился еще один достойный белорусский фильм", - добавил продюсер Мастерской социального кино Константин Воробей.

Нелла Агренич уже знакома зрителю как режиссер фильмов "Друзья по переписке", "Мой брат", "Тата". Ее работы участвовали и побеждали в международных фестивалях короткометражного кино в Германии, Казахстане, Беларуси, Польше, России, Украине, Армении.-0-