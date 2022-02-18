Трейлер фильма "Пламя под пеплом" презентовали в Центральном доме офицеров

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров состоялась презентация трейлера 8-серийного телевизионного фильма "Пламя под пеплом". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Фильм стал результатом тесного взаимодействия Министерства обороны Беларуси и Национальной киностудии "Беларусьфильм". "Пламя под пеплом" рассказывает не только о реальных исторических событиях послевоенной жизни белорусов, но и о том, какая масштабная работа по гуманитарному разминированию взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, проводится белорусскими военными сегодня.

В ходе презентации перед создателями фильма выступил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский. По его словам, фильм получился замечательный. "Я уверен, что он понравится представителям всех поколений. В фильме представлена великолепная игра актеров и прекрасная сюжетная линия. Особенно важно, что фильм выйдет на экраны в Год исторической памяти. В первую очередь потому, что в нем все является абсолютной правдой. Правдой и про историю, и про сегодняшний день, - сказал он. - И для меня как для офицера важно, чтобы молодые люди видели эту правду".

За значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан решением министра обороны Беларуси руководство киностудии "Беларусьфильм" и актерский состав фильма награждены ценными подарками.

Премьера фильма состоится 22 февраля в 18.40 на телеканале "Беларусь 1".-0-