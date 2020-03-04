Трем юным музыкантам из столицы и Минской области подарили билеты на концерт Владимира Спивакова

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трем учащимся Минского государственного колледжа искусств и Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского подарили билеты на торжественное открытие VI Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…". Поддержать одаренных ребят решило руководство "Смолевичи Бройлер", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Оригинальные подарки преподнесли победителям и лауреатам различных конкурсов молодых исполнителей, участникам музыкальных фестивалей.

Учащаяся Минского государственного колледжа искусств Диана Басак призналась: не ожидала получить такой подарок. "Музыка - это неотъемлемая часть моей жизни. Когда узнала, что поеду на концерт самого Владимира Спивакова, то даже не поверила вначале. Это значимый человек в культуре, а атмосфера его фестиваля невероятно торжественная и вдохновенная", - сказала она.

Еще одним зрителем большой концертной программы стал Иван Дорошенко из Молодечненского государственного музыкального колледжа. Он дипломант республиканского конкурса имени Е.А.Глебова и III Открытого конкурса молодых исполнителей на оркестровых инструментах имени М.К.Огинского. Он уверен, что билет на фестиваль - лучший подарок, который только можно было сделать. "Я доволен, что мне выпала честь увидеть этого великого музыканта, дирижера, скрипача. Я сам играю в симфоническом и духовом оркестрах, в джаз-банде. Кларнет, саксофон и фортепиано - инструменты, которые идут со мной по жизни. Дирижерское творчество Владимира Спивакова мне очень близко. И концерт дал возможность прикоснуться к этому искусству, прочувствовать живое звучание и глубину таланта маэстро", - поделился впечатлениями Иван Дорошенко.

"Меня тоже переполняют эмоции, - добавила учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа Яна Мучинская. - Эта музыка мне очень близка. Я играю на скрипке, являюсь солисткой симфонического оркестра при нашем колледже. Это прекрасная возможность насладиться инструментальной музыкой и театральным искусством".

Еще одним подарком для молодых музыкантов стало приглашение за кулисы. По окончании концерта Владимир Спиваков пообщался с учащимися и сделал с ними фото на память.

VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" проходит в Беларуси 3-9 марта. Открытие состоялось 3 марта на сцене Большого театра Беларуси: в оперном гала-концерте приняли участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра России Анна Аглатова. Сегодня, 4 марта, на сцене Белгосфилармонии пройдет необычный спектакль-концерт "Евгений Онегин". Читать великое произведение Александра Пушкина будет известный российский актер Дмитрий Дюжев. Изюминку моноспектаклю добавит музыка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина.

Выступления оркестра "Виртуозы Москвы" с Владимиром Спиваковым пройдут 4 и 5 марта в Гомеле и Могилеве. 6 марта в Белорусской государственной академии музыки дадут концерт одаренные дети. 7 марта в Большом театре Беларуси состоится гала-концерт "Звезды мирового балета. От классики до модерна". На сцене выступят лучшие артисты балета ведущих театров Европы. В программу войдут как мировые шедевры "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", так и оригинальные постановки, созданные современными хореографами.

Завершит фестиваль 9 марта на сцене Белорусской государственной филармонии концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика", созданного знаменитым Гидоном Кремером. В концерте принимает участие приглашенный солист Люка Дебарг (фортепиано).

По словам организаторов, билеты на открытие и закрытие фестиваля уже раскуплены.-0-