Три комедии и пластический спектакль привезет Брянский театр драмы в Гомель

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Брянского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы имени А.К.Толстого пройдут в Гомеле с 25 по 28 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного драмтеатра.

На сцене Гомельского облдрамтеатра брянские актеры представят четыре постановки. Так, 25 июня зрители смогут увидеть комедию по пьесе Марка Камолетти "Боинг-Боинг". Обаятельный архитектор-ловелас Бернар придумал беспроигрышную комбинацию: у него сразу три невесты-стюардессы, не подозревающие о существовании друг друга. Одна взлетает, другая приземляется, а третья в этот момент находится рядом с Бернаром. Однако в один день отлаженный механизм дает сбой. Пьеса "Боинг-Боинг" вошла в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее часто исполняемая за рубежом французская пьеса.

На "Старомодную комедию" Алексея Арбузова приглашают 26 июня. Постановка перенесет в атмосферу неспешных разговоров, с игрой вопросов и ответов, теплотой человеческих отношений, где не отправляли СМС, а недосказанность ловили во взглядах и жестах, и, конечно, звучали шлягеры 70-х.

Остросюжетные интриги, море смеха обещает театралам комедия-фарс Александра Коровкина "Тетки", которую представят 27 июня. Две сестры-пенсионерки живут в дедушкином доме, который имеет историческую ценность. И всем до этого дома стало дело, интересы, правда, меркантильные: лакомый кусок земли в центре города. "Пожалуй, за всю свою историю дом и его обитательницы не переживали столько событий, как в этот день: ждут замерщика, пекут пирожки с капустой к приезду любимого племянника Роберта; зачастили чиновники-мошенники и полиция, пропадают и появляются вещи и люди. Но тетушки во всех этих передрягах ведут себя очень креативно", - описали сюжетную линию в пресс-службе.

Завершатся гастроли Брянского театра драмы 28 июня пластическим спектаклем "Любовное наваждение", автор либретто, режиссер - Владимир Беляйкин. Во время танцевального марафона в том числе через мимику, жесты, пластику будут исследованы и переданы тонкости отношений мужчины и женщины от флирта до зарождения нежных чувств, от любви и ревности до ненависти.

В Гомельском облдрамтеатре подчеркнули, что Брянский театр является одним из коллективов, с которым у гомельчан установлены крепкие дружественные и деловые связи. Немалую роль в этом сыграл фестиваль "Славянские театральные встречи", а также правопреемник форума - "Театр+". Брянская труппа - всегда желанный гость на Гомельской земле. В свою очередь гомельчанам всегда рады в соседнем регионе России. Нынешние гастроли брянского коллектива проходят как обменные. Труппа Гомельского облдрамтеатра покажет лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Брянске в октябре этого года.-0-